Luik wordt het Bergamo van België: "Bij ons kan je maar beter niét in het ziekenhuis belanden"

Je m'en fous", grijnst Willy Demeyer (PS) - hij heeft net z'n mondmaskertje afgezet omdat we toch ver genoeg uit elkaar zitten en de rode striemen van de rekkertjes branden nog op zijn wangen. De burgemeester van Luik zit in zijn bureau met goudbrokaat aan de muur en foto's waarop hij Fabian Cancellara in de gele trui vriendschappelijk een arm om de schouder slaat. Het kan 'm niet schelen, zegt hij, dat zijn Vurige Stede nu het Bergamo aan de Maas wordt genoemd. Zijn stad is de coronahotspot van Europa in deze tweede golf. De alarmkreten uit de drie grote ziekenhuizen hebben de wereld bereikt: ze zitten vol, vol, vol en er moeten nu al Covid-patiënten worden overgebracht naar de rest van het land. Deze week vertrokken er al vijf mensen, ingepakt in plastic zakken, naar de ziekenhuizen van Leuven, Tienen, Hasselt en Tongeren. "Over twee weken zijn we dat vergeten, die vergelijking", zegt Demeyer. “Ofwel blijken de maatregelen die de overheden vorige week namen - de sluiting van de horeca op kop - te werken en zien we de toestroom afnemen. Ofwel is het héle land Bergamo geworden. Eerlijk gezegd: ik vrees het tweede."