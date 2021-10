Ludwig (58) wekt al vier jaar eigen stroom op: “Stijgende energieprijzen? Die voel ik nooit meer”

Een huis in het centrum van Kuurne. Op het raam staat de belettering ‘Stroomop’, want bewoner Ludwig is specialist in pelletverwarming en dat blijkt een grote hint voor wat komt. “De woning dateert uit de jaren 60, toen een oude vlasschuur werd verbouwd”, vertelt hij. “Wij zijn hier zelf komen wonen in 1993 en in 2000 hebben we de buitenwanden volledig ingepakt met 20 centimeter vlasisolatie. Uit het platte dak hebben we de plastic koepels gehaald, waarna we het dak een meter hebben verhoogd om langs de zijkanten licht binnen te trekken. Er zit ook 30 centimeter vlas in het dak en in de vloer 20 centimeter gemalen kurk. Op die manier creëerden we een energie-neutrale woning, want daar begint het natuurlijk mee.”