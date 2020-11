Ludivine Dedonder, de eerste vrouwelijke minister van Defensie: “Ik zorg voor gedonder als het moet”

Verlinden wil ‘perspec­tief’ bieden voor kerst om “iets meer menselijke nabijheid” toe te laten, politie zal controle­ren

22 november Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is het de absolute wens van de regering om “iets meer menselijke nabijheid” toe te laten voor Kerstmis. Dat herhaalde ze zondagmiddag in de studio van VTM NIEUWS na een interview in De Zondag. De politie zal ook in de kerstperiode toezien op de naleving van de coronamaatregelen, benadrukte ze tegelijkertijd.