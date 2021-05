Ludieke actie kaart moeilijke situatie gezinnen aan

Met een ludieke actie in de Sinte-Mettetuin in Mechelen werd de spreidstand die veel gezinnen al meer dan een jaar aangaan visueel zeer duidelijk: de gezinnen speelden Twister met extra bollen en een ander speelveld voor elk gezin. “De flexibiliteit die er het afgelopen jaar van gezinnen werd gevraagd, is ongezien. We hebben veel signalen van onze leden ontvangen dat het opnemen van verschillende rollen echt zwaar was. Bovendien volgden de steunmaatregelen veel te traag. De combinatie van telewerk en kinderen was voor veel mensen zeer moeilijk.”, zegt Kurt Jacobs, PR coördinator van Gezinsbond.