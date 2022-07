Luchtverkeersleider skeyes meldt steeds meer incidenten met laserpennen die piloten verblinden

In 2021 is opnieuw een stijging vastgesteld van het aantal voorvallen waarbij piloten verblind werden door een laserpen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2021 van luchtverkeersleider skeyes. Koploper zijn evenwel de "aanvliegingen met in het wild levende dieren".

"De wereldwijde gezondheidscrisis heeft niet alleen een ongekende impact gehad op de verkeersvolumes, maar ook op de vaakst gemelde types van veiligheidsgerelateerde voorvallen", zo klinkt het.



"De top twee in de ranglijst van meest gerapporteerde voorvallen wordt ingenomen door incidenten die helemaal niets te maken hebben met de opdracht van skeyes, maar waarvoor melding verplicht is krachtens de Europese wetgeving: aanvlieging met in het wild levende dieren (304) prijkt boven aan de lijst, gevolgd door technische problemen met vliegtuigen gemeld door piloten (144).

Op de derde plaats staat het aantal voorvallen waarbij piloten uit de algemene luchtvaart, van militaire of staatsvluchten het gecontroleerde luchtruim ongeoorloofd binnendringen. Die gaan van 42 gevallen in 2020 naar 110 in 2021. "Hoewel het aantal van die voorvallen met het verkeersvolume verband houdt, wordt er een stijging waargenomen ten opzichte van 2019, toen het verkeer veel drukker was", zo staat er te lezen.

Laserpen

Op de vierde plaats staat dan de verblinding van piloten met een laserpen. "Na een gevoelige daling in de nasleep van de gecoördineerde inspanningen van skeyes, het Directoraat-generaal Luchtvaart en de politiediensten in de voorbije jaren, moeten we in 2021 een stijging van die strafbare feiten met 59% betreuren (89 feiten tegenover 56 in 2020 en 79 in 2019)".

Verder in de rangschikking staat onder meer "het niet naleven van de minimale separatie tussen luchtvaartuigen". Dat aantal bleef relatief stabiel in het licht van de verkeersvolumes: 24 gemelde voorvallen in 2021 tegenover 10 in 2020 en 44 in 2019. "De betrokkenheid van skeyes werd bevestigd in 21 van die voorvallen (of 88%)".