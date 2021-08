Luchtvaartsector vraagt verlenging van economische steunmaatregelen

“Brussels Airport is de tweede grootste economische motor van ons land en zorgt in normale tijden voor 24.000 directe arbeidsplaatsen en 40.000 indirecte jobs”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisatie Voka, die de stages organiseert. “De brede luchtvaartsector is nog niet voldoende hersteld van de coronacrisis. De luchthaven draait nog steeds op minder dan de helft van het normale passagiersaantal. Daarom vragen we de steunmaatregelen specifiek voor deze sector te verlengen tot na 30 september. We hopen dat onze vraag goed is aangekomen bij de verschillende ministers.”

Federaal minister van Werk Dermagne kon nog niet zeggen of het systeem van de tijdelijke werkloosheid een verlenging zal krijgen, of dat het enkel voor de luchtvaartsector een mogelijkheid is. “De onderhandelingen daarover lopen. Mijn kabinet bekijkt wat mogelijk is. Er is een advies ingewonnen bij de Nationale Arbeidsraad, vervolgens zal de regering zich daarover uitspreken. Maar wat zeker is, is dat we de sector zullen blijven steunen tot dat de internationale luchtvaartregels opnieuw dezelfde zijn als voor de coronacrisis.”