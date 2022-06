Luchtvaartsector telt hoogste aantal coronabesmettingen in ons land

In de sector van de luchtvaart zijn de afgelopen twee weken 536 besmettingen per 100.000 mensen opgetekend. Dat meldt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. Daarmee is de luchtvaart goed voor het hoogste aantal besmettingen van alle onderzochte sectoren.

De data bespreken de periode van 31 mei tot en met 13 juni. Aan de hand van gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano kunnen verschillende sectoren met elkaar vergeleken worden. De cijfers worden bekeken aan de hand van de veertiendaagse incidentie, dus het aantal besmettingen per 100.000 mensen.

De gemiddelde incidentie in de algemene bevolking lag in de gemeten periode op 189, de incidentie in de werkende bevolking bedroeg 239. Daarmee is het aantal besmettingen bij werknemers voor het eerst weer boven dat van de algemene maatschappij gekomen.

Zorg en onderwijs

Lange tijd was het omgekeerde het geval. In het vorige rapport, dat over de periode van 17 tot en met 30 mei gaat, lag de incidentie in de algemene bevolking nog op 291 en die in de werkende bevolking op 214. Het aantal besmettingen stijgt dus sneller bij werknemers dan in het algemeen.

De cijfers wijzen er dus op dat het virus rondwaart in diverse sectoren. Zoals steeds staan ook de zorgsector en het onderwijs bovenaan de lijst. Verder zijn er nog besmettingen te noteren in onder meer de sector van research and development, de chemische industrie en de telecom- en farmaceutische sector.