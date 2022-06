Luchtvaart volgende dagen zwaar verstoord door stakingen

"Tot twaalf keer minder risico op besmetting in de klas als er luchtreini­ger is”

Als er een luchtreiniger in de klas aanwezig is, vermindert de kans dat een kind een ander kind besmet met het coronavirus met een factor twaalf. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het project van ingenieur Bert Blocken (KU Leuven/TU Eindhoven), viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) en Leen Peeters (Th!nk E), waarbij luchtreinigers in klaslokalen werden geplaatst.

22 juni