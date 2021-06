Luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge openen eigen testcentrum

Sam van Rooy (Vlaams Belang): "Ik word écht kwaad als mensen mij fascist of racist noemen”

27 juni Hij noemt Geert Wilders en Filip Dewinter zijn politieke vaders en is als opvolger van die laatste het nieuwe boegbeeld van Vlaams Belang in Antwerpen. Maar Sam van Rooy steigert als hij weggezet wordt als extreemrechts. “Ik word écht kwaad als mensen mij fascist of racist noemen”, zegt hij vandaag in een interview met De Zondag.