Luchthaven Charleroi dient klacht in tegen ex-topmanagers wegens niet naleving regels rond deugdelijk bestuur

Het verhaal van de mogelijke Miss-aan­slag door de ogen van Peter C. (46), zijn passagier en zijn partner: “Zoontje moest opzoeken wanneer er Missverkie­zing was”

“Ze zouden de drankautomaten blokkeren.” De Miss België-verkiezing is aan een ramp ontsnapt: het Iraanse regime wilde er de drank en het eten vergiftigen. Dat is maar één van de vele waanideeën die Peter C. (46) uit Lommel aan de politie vertelde. Vorige zaterdag werd hij zwaarbewapend opgepakt voor de show. Het verhaal van de Miss-aanslag, door de ogen van C., zijn passagier A. en zijn partner.