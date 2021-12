Luchtfilteringproefproject Bert Blocken en Marc Van Ranst oogst bijval op scholen

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Al meer dan een jaar bepleit professor Blocken goede ventilatie in scholen. Intussen werpt hij zich ook op luchtreiniging: met luchtfilters wil hij de vermaledijde deeltjes uit de lucht halen waarin het coronavirus metersver en urenlang kan meeliften tot in andermans longen. Uit een test in het Nederlandse Staphorst blijkt dat na het plaatsen van de luchtfilters geen besmettingen in de scholen meer werden vastgesteld, schrijft de krant.

"Je mag geloven in toeval, en het terugvallen van besmettingen komt altijd door meerdere factoren. Maar als ze tot nul terugvallen en daar ook blijven, dan is dat geen mirakel, maar mee het gevolg van luchtreiniging", legt professor Blocken uit in de krant. "Een HEPA13-filter bijvoorbeeld haalt 99,95 procent van alle deeltjes uit de lucht die groter zijn dan 0,3 micrometer. Het virus is kleiner, maar zit bijna altijd op een kern - het aerosoldeeltje - die groter is. Een goede luchtfilter haalt 95 procent van die aerosolen uit de lucht.”

Nadat het onderzoek uit Nederland bekend raakte, startte de professor samen met professor Van Ranst een onderzoek in Vlaanderen. Nu meer dan 30 gemeenten en scholen zich geïnteresseerd tonen, sluiten ze de aanmeldingen af. Het hele voorjaar wordt de luchtreiniging getest en worden de besmettingscijfers in de gaten gehouden. Professor Van Ranst meet de viruslading in de klaslucht. "Luchtreinigers halen in principe alle respiratoire virussen uit de lucht. Wij testen of ze goed werken en of ze veilig zijn", zegt professor Blocken.