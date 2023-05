Luchtbeelden tonen verwoesting van hevige natuurbrand op Hoge Venen

update LIVEBLOG. Code geel voor natuur- en bosgebie­den in heel Vlaanderen vanaf morgen, natuur­brand in Hoge Venen onder controle

De brand die maandag is uitgebroken in de Hoge Venen is onder controle, maar nog altijd niet volledig geblust. Integendeel, het vuur dreigt nog uit te breiden door de veranderende windrichting. Intussen is 155 hectare natuurgebied - gelijk aan zowat 220 voetbalvelden - in vlammen opgegaan. De gouverneur van Luik heeft het provinciaal rampenplan geactiveerd om een beroep te kunnen doen op buitenlandse hulp. Volg hier alles in de liveblog.