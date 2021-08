Luchtballon met 16 personen aan boord crasht in bomen nabij Charleroi, geen gewonden

Volgens de krant was de luchtballon, die vertrokken was in Cerfontaine om over de regio van Gerpinnes te vliegen, in de problemen gekomen door de slechte weersomstandigheden. De ballon werd heen en weer geslingerd door de hevige wind en kwam uiteindelijk terecht in de bomen op een veld in Loverval. De ballon kwam vast te zitten tussen de takken, de mand hing in de lucht.