Lozingsnorm afvalwater 3M wordt verstrengd

3M-directeur Peter Vermeulen over PFOS-vervuiling: “Mogelijk ook versprei­ding via de lucht”

30 juni Het is niet ondenkbaar dat de PFOS-vervuiling op het terrein van 3M in Zwijndrecht niet alleen via de bodem en het grondwater is verspreid, maar ook via de lucht. Dat heeft Peter Vermeulen, directeur van de chemiereus in onder meer Europa, woensdagavond verklaard in Terzake. Hij blijft er wel bij dat er geen aangetoond oorzakelijk verband is tussen PFOS en gezondheidsproblemen bij mensen.