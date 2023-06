Lozing van schadelijke stoffen in de Noordzee blijft stijgen

Het team voerde in 2022 in totaal 244 vlieguren uit boven de Noordzee. Daarbij werden negentien gevallen van zeeverontreiniging door schepen waargenomen. In zeventien van die gevallen ging het om andere schadelijke stoffen dan olie. Olielozingen zijn de laatste jaren sterk gedaald, “vergeleken met de andere schadelijke stoffen is het nog een marginaal fenomeen”, vertelt observator Kobe Scheldeman.

In 2022 werd er geen illegale lozing van die andere schadelijke stoffen vastgesteld, maar dat betekent niet dat er geen waren, legt Scheldeman uit. “Lozingen van bepaalde stoffen is toegestaan, onder bepaalde voorwaarden. Wij kunnen vanuit de lucht vaststellen dat er lozingen zijn, nader onderzoek moet daarna uitwijzen wat en hoeveel er geloosd is en of het op de juiste manier gebeurde. Dit jaar konden we geen case hardmaken, maar er worden wel veel illegale stoffen vastgesteld in de Noordzee. De illegale lozingen gebeuren dus zeker wel”, aldus Scheldeman.

Het vliegtuig monitorde in 2022 ook verder het aantal zoogdieren in de Noordzee. Daarbij werd een recordaantal zeehonden gezien: tijdens observatiemomenten in maart en oktober waren dat er respectievelijk twintig en veertig. Het KBIN berekende ook dat er in maart zo’n 11.000 bruinvissen in Belgische wateren zwommen.