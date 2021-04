Louis Michel over Bouchez: “Zijn grootste zwakte is zijn intelligentie”

Leopoldsburg Ook papa van Hailey (10) verliest strijd na zware brand

9 april Nadat de 10-jarige Hailey in februari in een zware brand bleef, verliest nu ook haar papa Glenn na bijna twee maanden de strijd. De man lag in coma en was voor 80 procent verbrand over zijn lichaam. Hij kon zijn eigen dochtertje niet meer redden uit de brand.