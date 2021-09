Zus winnares ‘De Mol' overlijdt na trap van eigen paard: “Een fantasti­sche huisarts. Haar medeleven was oprecht”

7 september Wat de start moest zijn van vele mooie trekpaardtochten doorheen het Pajottenland, eindigde zaterdagnamiddag op een drama. Huisdokter en organisator Marlies De Brandt (29) viel tijdens de eerste rit van haar paard nadat dat om onduidelijke reden plots schrok, en kreeg vervolgens een trap op haar hoofd. De ondernemende jonge vrouw overleed ter plekke: “We zijn allemaal in shock”, klinkt het in haar omgeving. Haar zus is Annelotte, winnares van het programma ‘De Mol’.