Louca (4) liep oogschade op door handgel, Antigifcentrum waarschuwt: “Wees alert”

Alcoholgels zijn in tijden van Covid-19 overal terug te vinden. Ze dienen om onze handen te beschermen tegen bacteriën, maar zijn niet zonder gevaar. “Kinderen kunnen desinfectiemiddel in de ogen krijgen en daar ernstige schade aan overhouden”, waarschuwt het Antigifcentrum. Louca (4) kon dat aan den lijve ondervinden: zijn oog raakte driekwart verbrand door alcoholgel.

“De gels zijn zeer geconcentreerd en bevatten minstens 70 procent alcohol. Wanneer dit in het oog terechtkomt kan dit hevige pijn, irritatie tot zelfs verminderd gezichtsvermogen veroorzaken. In extreme gevallen is heelkundige behandeling en langdurige opvolging vereist”, zegt professor Dominique Vandijck, algemeen directeur van het Antigifcentrum.

Het centrum benadrukt dat handgels zeer zinvol zijn. “We willen het gebruik ervan niet ontraden, integendeel. Maar, wees toch alert”, luidt het.

De 4-jarige Louca kan ervan meespreken. De jongen kreeg eind september alcoholgel in zijn rechteroog. Toen zijn oog ook na het spoelen met water maar bleef prikken, gingen zijn ouders met hem naar de oogarts. Het kwaad was echter al geschied. “Ik ben gebroken toen ze ons gezegd hebben dat zijn oog al voor driekwart verbrand was. Dat hij mogelijk niet meer zou zien. Het is alsof je wereld instort”, getuigt zijn vader in VTM NIEUWS.

Volledig scherm © iStock

Oogartsen

Vooral bij kinderen is het risico op spatten in de ogen het grootst, verwittigt het Antigifcentrum. “Meerdere oogartsen uit verschillende ziekenhuizen contacteren ons om melding te maken van kinderen die ernstige oogschade hebben opgelopen nadat ze accidenteel alcoholgel in het oog kregen”, aldus Vandijck.

“De dispensers hangen voor hen vaak op ooghoogte, waardoor de alcohol makkelijk en direct in de ogen kan terechtkomen. We raden dan ook aan goed op de kinderen te letten wanneer ze de dispenser gebruiken. Beter nog: doe het voor hen. Want het gaat soms heel snel.”

Na een hoornvliestransplantatie ziet Louca nu terug voor 60 procent.

Spoelen

In geval van blootstelling bel je best meteen het Antigifcentrum en is het zeer belangrijk om het oog onmiddellijk goed te spoelen, met lauw water en gedurende 15 minuten. “Wacht vooral niet tot klachten zoals pijn en irritatie optreden”, adviseert het Antigifcentrum nog.

Sinds het begin van de coronacrisis telde het Antigifcentrum circa 1.225 slachtoffers voor ongevallen met handgels.