Lossere regels voor telewerk, afschaffen mondmasker in lagere school: dit ligt vandaag op tafel van Overlegcomité

De vraag is niet langer of, maar wel wanneer de mondmaskers in de lagere school binnenkort verdwijnen. Naast lossere regels over telewerk is het één van de weinige knopen die het Overlegcomité vandaag nog moet doorhakken. Wat wel vaststaat: volgende week komen er sowieso versoepelingen. “Alles wijst erop dat we in code oranje zullen zitten.”

Bij het Overlegcomité van vandaag zal minder overleg plaatsvinden dan anders. De afgelopen dagen raakten politici en experts het roerend eens over de komende versoepelingen. “Alles wijst erop dat we in code oranje zullen zitten”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gisteren in de Kamer over de situatie eind volgende week.

In zijn advies aan het Overlegcomité had coronacommissaris Pedro Facon die boodschap ook al luid en duidelijk meegegeven: als de huidige cijfers blijven evalueren zoals ze nu doen, is het tegen dan tijd om code rood achter ons te laten. Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) beaamde dat gisteren in de Kamer: “De indicatoren evolueren in de goede richting.”

Het schreeuwerige politieke opbod blijft, in tegenstelling tot vorige Overlegcomités, dus grotendeels achterwege. De voorspelbaarheid die de coronabarometer moest brengen, werpt op dat vlak zijn vruchten af.

Stapsgewijs

Maar los van die overstap naar code oranje liggen nog een aantal versoepelingen op tafel die niet in de coronabarometer zijn opgenomen – en dus wel nog ter discussie staan.

Vooral de roep om de mondmaskerplicht in de basisscholen af te schaffen klonk de afgelopen dagen steeds luider. De onderwijsministers, de kinderrechtencommissaris, de federale oppositie én regeringspartijen zoals CD&V, Groen en Ecolo: allemaal willen ze er zo snel mogelijk van af. Ook minister Vandenbroucke, die binnen de federale regering veruit het koelst reageerde op een onmiddellijke afschaffing, sluit niet langer uit dat de maskers straks verdwijnen. De vraag is nu vooral: wanneer?

Quote De coronacom­mis­sa­ris leek te hinten dat ze nog voor de krokusva­kan­tie afgeschaft kunnen worden, maar minister Vandenbrou­c­ke wil dat pas daarna doen.

“De dag dat mondmaskers verdwijnen in cafés en restaurants willen we dat ook onze jongsten geen mondmaskers meer moeten dragen in de klas”, zegt vicepremier Petra De Sutter (Groen). Ook de Vlaamse regering ziet de maskers graag verdwijnen vanaf code oranje, en coronacommissaris Pedro Facon leek bij ‘VTM Nieuws’ te hinten op een afschaffing die nog voor de krokusvakantie — die begint op 28 februari — kon ingaan.

Vandenbroucke heeft een latere timing op het oog: hij is het “onverkort eens” met de GEMS-experten, die aanraden om de verplichting nog aan te houden tot de vakantie en pas daarna stapsgewijs af te bouwen. Dat zou dus het geval zijn vanaf 7 maart.

Overmoedig

Een ander heikel punt is de huidige verplichting om vier dagen te telewerken. Werkgeversorganisaties drongen er al op aan om die maatregel los te laten en ook Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) wil overschakelen naar een “sterke aanbeveling”. “Het zou absurd zijn dat je na je uren weer mag dansen en uitgaan, maar dat naar je werk gaan grotendeels verboden blijft”, zegt ze. Crevits wil daarom vandaag strijden voor een afschaffing, maar de federale regering — minister Vandenbroucke op kop — wil die verplichting niet van vandaag op morgen laten vallen. “Het advies van coronacommissaris Pedro Facon om naar een verplichting van drie dagen per week te gaan, zal ook ons uitgangspunt zijn”, is te horen op zijn kabinet. “Mensen ontmoeten elkaar niet alleen op de werkplek, maar ook op de weg ernaartoe, al carpoolend of in het openbaar vervoer. Laat ons daar toch niet overmoedig zijn.”

