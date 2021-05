Lorenzo (11) drie weken na val in fabrieksgebouw bezweken

Brugge/Knokke/Roeselare ASSISEN. Alexandru Caliniuc (27) krijgt 25 jaar cel voor moord en verkrach­ting Sofie Muylle (27)

15:01 Alexandru Caliniuc (27) is in het Brugse assisenhof veroordeeld tot 25 jaar cel voor moord en verkrachting van Sofie Muylle (27). Het Openbaar Ministerie had levenslange opsluiting gevorderd en 15 jaar terbeschikkingstelling. Caliniuc bracht in januari 2017 de Roeselaarse schoonheidsspecialiste om het leven op het strand van Knokke. Het hof en de jury hielden bij het bepalen van de straf rekening met de jeugdige leeftijd van de Roemeen en zijn blanco strafblad.