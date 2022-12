Lorena Cascarano (24) verloor haar beide ouders en nonkel nadat auto in Strépy inreed op carnavalisten: “Ik ben enorm goed omringd, maar ik voel me… alleen”

Na die ellendige coronatijd lag er een jaar geleden enorm veel hoop in de nieuwjaarswensen bij de kerstboom. Want erger kon het niet worden, toch? Dat kon wel. Lorena Cascarano verloor in maart haar beide ouders en nonkel, nadat een BMW in Strépy-Bracquegnies was ingereden op een groep carnavalisten, waarbij in totaal zes mensen de dood vonden. “Als deze tragedie mij iets heeft geleerd, is het dat we onze dierbaren zoveel mogelijk moeten koesteren, zo vaak als mogelijk moeten zeggen dat we hen graag zien. Want morgen kan ineens alles anders zijn.”