Loonoverleg lijkt al voorbij voor het begonnen is: “Geen ruimte voor meer loon, terwijl winstmarges van bedrijven historisch hoog liggen”

De socialistische vakbond waarschuwt een dag voor de start van het overleg geen akkoord te ondertekenen waarin sprake is van 0 procent loonsverhoging. Maar volgens de loonnormwet is een hoger bruto loon de komende twee jaar onmogelijk.

Bonden en werkgevers moeten opnieuw rond de tafel gaan zitten over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar. Dat tweejaarlijks overleg kondigt zich nooit makkelijk aan, maar deze keer lijkt het water tussen de sociale partners wel heel erg diep.

Lees ook ACV organiseert op 9 november algemene actie- en stakingsdag

Sjoemelwet

Dat komt door de historisch hoge inflatie en het Belgisch systeem van automatische loonindexering. Bedrijven zien als gevolg de loonkostenhandicap met de buurlanden stijgen. De huidige loonnormwet zegt dat in dat geval de lonen niet kunnen stijgen. De vakbonden noemen die wet steeds de sjoemelwet en vinden dat de lonen wel kunnen stijgen, zeker in sectoren die goed boeren.

Quote Je hoeft geen hogere wiskunde te kennen om te beseffen dat de loonnorm 0 procent wordt. Onderhandelaar

Uitgangspunt van het loonoverleg is steeds het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de loonmarge, of in welke mate de lonen kunnen stijgen. Dat rapport wordt morgen officieel overgemaakt aan de vakbonden en werkgevers. Maar nu is al duidelijk dat volgens de huidige berekeningen de loonmarge 0 procent zal bedragen. “Je hoeft geen hogere wiskunde te kennen om te beseffen dat de loonnorm 0 procent wordt”, klinkt het bij een onderhandelaar.

Volgens de Franstalige zakenkrant L’Echo is dat ook effectief het geval. De loonkostenhandicap zou op bijna 6 procent uitkomen, waardoor de beschikbare marge negatief wordt, en er dus geen ruimte is voor hogere lonen in de periode 2023-2024.

Regering aan zet?

Morgenavond komen de sociale partners al een eerste keer bijeen binnen de Groep van Tien, het topoverlegorgaan van bonden en werkgevers.

Maar het ABVV laat vandaag al weten geen interprofessioneel akkoord te zullen ondertekenen waarin sprake is van 0 procent loonmarge. “De kans zit er dik in dat de regering zal moeten beslissen”, zegt Miranda Ulens, algemeen secretaris van de socialistische vakbond. “Geen ruimte voor meer loon, terwijl de winstmarges van de bedrijven historisch hoog liggen. Dat is aberrant”, oordeelt Ulens in een verwijzing naar cijfers van de Nationale Bank over de hoge winstgevendheid van de vennootschappen in het tweede kwartaal.

Volledig scherm Miranda Ulens, algemeen secretaris van de socialistische vakbond ABVV. © Photo News

Ook voor de christelijke vakbond ACV is een interprofessionele loonnorm van 0 procent geen optie, zo liet de vakbond al meermaals weten.

Welvaartsenveloppe

Bovendien verwijten de vakbonden dat de werkgevers de welvaartsenveloppe “gijzelen”. Dat is het bedrag dat vrij is gemaakt om de vooral laagste uitkeringen op te trekken. De regering heeft de sociale partners gevraagd om over beide dossiers snel een akkoord te vinden.

Lees ook: