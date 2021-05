Looncompromis in de maak: federale regering wil zich beperken tot extra premie of consumptiecheque (en de rest is voor de sociale partners)

Wisselval­li­ge week met frisse temperatu­ren en veel buien, vanaf zaterdag temperatu­ren mogelijk tot 21 graden

3 mei Het is maandag eerst nog vrij zonnig met hoge wolkensluiers. Daarna wordt het wolkendek dikker en in het noordwesten van het land en in de Ardennen is er al kans op enkele buitjes. De maxima schommelen tussen 8 graden op de Ardense hoogten en 14 of 15 graden in het centrum. De zuidwestenwind wordt overal matig, zegt het KMI.