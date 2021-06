Loonbeslag dreigde voor El Kaouakibi: fiscus eiste 25.000 euro aan achterstallige belastingen

Vorige maand viel er in het Vlaams Parlement een aangetekende zending binnen. Afzender van de brief: de fiscus, die zo’n 25.000 euro aan achterstallige belastingen eiste van het Vlaams Parlementslid. Aangezien El Kaouakibi dat bedrag nog niet had betaald, vroeg de fiscus loonbeslag te leggen op haar parlementaire wedde. Als Vlaams Parlementslid verdient El Kaouakibi zo’n 5.000 euro per maand, ook al is ze al een half jaar niet meer komen opdagen. De aangetekende brief had duidelijk zijn effect, want El Kaouakibi bond in en betaalde de achterstallige belastingen meteen. Een beslag op haar parlementaire wedde was uiteindelijk niet nodig.

Zo dreigt El Kaouakibi steeds meer persoonlijk op te draaien voor de fouten die zijn gebeurd in haar vennootschappen. ‘VTM Nieuws’ meldde vorige week ook al dat de curator van haar horeca-vennootschap Point Urbain een miljoen euro eist van El Kaouakibi zelf en haar partner Erika Nguyen. De fiscus is sinds maart van dit jaar ook een onderzoek gestart.

Uit parlement zetten

Ook in het Vlaams Parlement wordt alles in gereedheid gebracht om El Kaouakibi er zo snel mogelijk uit te zetten. Daar is men al langer bezig om in eerste instantie een arbeidsgeneesheer te kunnen sturen naar haar. Volgens bronnen zou er nu een advocatenkantoor aangesteld zijn dat zal onderzoeken of zo’n arbeidsgeneesheer wel wettelijk is. Tot nu gebeurde dat niet, en men is er niet zeker van of het überhaupt wel mag. Vanaf het moment dat het juridisch advies positief is, zal het parlement meteen een arbeidsgeneesheer sturen. Dat zal waarschijnlijk tijdens het parlementair verlof zijn, of meteen na de zomer.

Onlangs nog werd het kantoor van El Kaouakibi in het Vlaams Parlement leeggemaakt en verhuisd naar een andere plek in het parlement. De verhuis was niet op haar eigen vraag, maar op vraag van de liberale fractie, waarbij ze een kantoor had. Open Vld, waar ze ondertussen geen deel meer van uitmaakt, vroeg en kreeg een nieuwe plek voor El Kaouakibi. Het sinds april onafhankelijke parlementslid moet ook op zoek naar een nieuwe parlementair medewerker.