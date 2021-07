Loodzware balans na felle overstromingen in ons land: meer dan 30 doden, nog 163 vermisten

Wat de "vermoedelijk vermiste of onbereikbare" personen betreft, vraagt het crisiscentrum dat iedereen die zijn familie of vrienden om één van die redenen nog niet heeft kunnen contacteren, dat aan de hulpdiensten zou melden. Wie nieuws zoekt over een familielid of vriend, kan terecht bij de lokale politiezone. "Zij verzamelen alle informatie over vermiste personen.”

En het centrum geeft ook tips over wat mensen best doet wanneer er schade is aan hun woning of wanneer ze na een evacuatie terugkeren. “Ga alleen binnen als er voldoende daglicht is, draag rubberen laarzen als er meer dan vijf centimeter water staat om elektrocutie te vermijden en niet in glas of metaal te stappen, en verlaat het huis als je een gasgeur opmerkt of als de hoofdschakelaar elektriciteit onder water heeft gestaan”, klinkt het bijvoorbeeld.