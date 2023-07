Longkanker op een na meest voorkomende kanker bij vrouwen door stijgend aantal rokers

EXCLUSIEF. Ze mochten zelfs niet naar toilet zonder een agent naast hen: zo was het leven van de jury van het terreurpro­ces in hun luxehotel

De twaalf juryleden die moesten oordelen over de schuld van Salah Abdeslam en co zaten daarvoor eigenlijk zelf óók opgesloten - weliswaar in een viersterrenhotel. Een unieke inkijk in de negentien dagen van hun beraadslaging over de 287 (!) schuldvragen. “Eén keertje was er een verjaardagsfeest. Er was chocoladetaart in een aparte ‘feestkamer’, met politie voor de deur.”