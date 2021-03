Longarts kritisch over aanpak regering: “Elke patiënt die nu sterft, is er een te veel omdat het vaccinatiebeleid gefaald heeft”

Philippe Meersseman, een longarts en intensivist in het Universitair Ziekenhuis in Leuven, is kritisch over de vaccinatiecampagne in ons land. “Elke patiënt die nu overlijdt, is er een te veel, omdat het vaccinatiebeleid heeft gefaald”, zo zegt hij in ‘De Ochtend' op Radio 1.

Volgens de longarts weten we eigenlijk al sinds april vorig jaar dat een vaccin “het enige is wat ons uit de miserie zou helpen”. Meersseman is teleurgesteld in de aanpak van onze overheid. “Voor mij en voor veel zorgverleners is dit heel frustrerend. Wij zijn toch al een jaar heel hard aan het werken, dag en nacht. Een paar weken geleden hoor je dan dat ‘de kinderziektes er eindelijk uit zijn’.”

“Je zou verwachten dat er op dat moment iemand is die een plan opstelt tegen de zomer”, gaat hij verder. “En dat dat onmiddellijk kan starten zodra er een vaccin is, of dat nu januari of februari is. Dat dat vaccin onmiddellijk gegeven kan worden en dat er geen kinderziektes waren. Dat kan in mijn ogen niet zo moeilijk zijn.”

Gefaald

Meersseman vindt dat de politiek “heeft gefaald”. “Het had sneller gekund en sneller gemoeten. Elke patiënt die nu sterft, is er volgens mij een te veel omdat het vaccinatiebeleid gefaald heeft. Het is geen rocket science, je moet een vaccin toedienen en de patiënt opvolgen. Je moet kiezen welke patiënten in welke volgorde er gevaccineerd wordt.”

“De bevolking is in een jaar tijd niet veranderd. De politiek moet verder in de toekomst leren kijken, anticiperen op problemen, problemen niet pas oplossen als ze zich stellen. Dat had in deze situatie gekund”, besluit de longarts.

Post intensive care syndroom

Tot slot wijst Meersseman erop dat de helft van de patiënten op intensieve zorg een post intensive care syndroom ontwikkelt. “Met fysieke klachten zoals spierpijn en spierzwakte, cognitieve klachten zoals concentratieproblemen en problemen met kortermijngeheugen, maar ook psychische klachten zoals angsten en depressie. Bij sommigen gaat dat over, bij sommigen is dat blijvend. Het is eigenlijk een soort post-traumatisch stress-syndroom”, verduidelijkt hij.

De risicofactoren voor een post intensive care syndroom zijn vooral aanwezig bij de groep die in een kunstmatige coma gebracht moest worden om te beademen. Meersseman vindt dat er nog te weinig aandacht is voor dit probleem.