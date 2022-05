Lokale PVDA-afdelingen voeren opnieuw actie tegen hoge brandstofprijzen

2 miljoen Belgen behoren tot lage middenklas­se: “Met één tik kunnen ze de armoede intuimelen”

Maar liefst 2 miljoen Belgen behoren tot de ‘lage middenklasse’, en zouden met één tegenslag in de armoede kunnen belanden. Socioloog Geert Schuermans volgde vijf gezinnen in die situatie en schreef er het boek ‘De achterblijvers’ over. “Ze zijn door de politiek in de steek gelaten.”

20 mei