Lokale ondernemers stellen Zuhal Demir in gebreke in het Ventilus-dossier

De lokale ondernemers verwijzen in hun brief aan minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) naar de ‘welzijnswet’ die de gezondheid van de werknemers en werkgever moet verzekeren. Over de precieze impact van hoogspanningslijnen op de gezondheid van mensen in de directe omgeving bestaat nog discussie. De vzw ‘Involte’ vreest dat de huidige voorkeursoptie van de Vlaamse regering, namelijk om een bovengronds traject aan te leggen, negatieve gevolgen zal hebben voor de leefbaarheid en voor de lokale economie in de buurt.