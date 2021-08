Lokale besturen vallen als vliegen, en da’s goed voor de democratie

Politieke ambras in Eeklo. Meerderheidspartij Groen kan zich er niet verzoenen met de aansluiting van schepen — en voormalig partijlid — Bob D’Haeseleer bij Vooruit, en trekt de stekker uit de meerderheid. Het is niet de eerste gemeente waar op lokaal niveau hoog politiek spel wordt gespeeld. In Blankenberge ruimde burgemeester Daphné Dumery (N-VA) plaats voor de liberaal Björn Prasse, en in De Panne schoof Ann Vanheste (Vooruit) genadeloos Bram Degrieck (Plan B) aan de kant. Wat is er aan de hand?