Logopedisten lijken nieuwe conventie massaal te verwerpen, onduidelijk hoe het nu verder moet

Al waarschuwen ze er bij de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) voor dat dit “niet het juiste officiële cijfer” is. Deze lijst bevat namelijk ook veel slapende Riziv-nummers van logopedisten die niet langer actief zijn. Volgens een uitgezuiverde lijst zou er volgens de VVL sprake zijn van een 7.400-tal logopedisten. Hoeveel van hen de nieuwe conventie weigert, is nog niet duidelijk. Bij de VVL stellen ze wel dat het er “ongetwijfeld heel veel” zullen zijn.

“Bal in kamp van politiek”

Indien minder dan zestig procent uiteindelijk instemt met de nieuwe conventie wordt die verworpen. Wat er dan dient te gebeuren, is nog onduidelijk. “Dan ligt de bal opnieuw in het kamp van de politiek”, stelt afgevaardigd beheerder Stefaan Lefevere. “Ze kunnen dan opnieuw onderhandelen over een nieuwe conventie of de regering kan een maximumtarief vastleggen.” Dat maximumtarief geldt dan wel enkel voor de geconventioneerde logopedisten. Wie dat niet deed, kan nog steeds de tarieven vrij bepalen. Als de conventie verworpen zou worden, zou dat volgens Lefevere “de eerste keer” zijn.