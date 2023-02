Logistiek team van B-FAST vanmorgen vertrokken naar Turkije om veldhospitaal op te bouwen

Vanop de militaire luchthaven in Melsbroek is deze ochtend een defensievliegtuig met een logistiek team van B-FAST naar Turkije vertrokken. Het team van in totaal 43 mensen gaat ter plaatse helpen bij de opbouw van een veldhospitaal, waar slachtoffers van de zware aardbeving geholpen kunnen worden.

Afgelopen woensdag vertrok al een verkenningsteam richting Turkije om de eerste contacten ter plaatse te leggen en op zoek te gaan naar een geschikte plaats voor het hospitaal. Die plek is inmiddels gevonden. Het tweede vliegtuig dat vanmorgen vertrok heeft voornamelijk logistieke profielen aan boord, maar er zijn ook al enkele mensen met een medische achtergrond mee met de vlucht.

“Toen we woensdag de vraag kregen om te vertrekken, heb ik meteen ja gezegd”, vertelt de 37-jarige Tim, een van de mensen die meegaat. “Ik wil de mensen ter plaatse helpen. Ik ben niet zenuwachtig, we krijgen een goede begeleiding, ik kijk er naar uit om te vertrekken.”

Volledig scherm Beeld van het vertrek van het logistieke team van B-Fast vanmorgen naar Turkije vanuit de militaire luchthaven in Melsbroek. © BELGA

Het vliegtuig landt in de namiddag op de luchthaven Incirlik, in de Turkse stad Adana, op zowat 200 kilometer van de zwaar getroffen miljoenenstad Gaziantep. Vanuit Adana is het een goede acht uur rijden met de vrachtwagen tot in Kirikhan in de provincie Hatay, waar het veldhospitaal zal worden opgesteld.

Voetbalveld groot

Het hospitaal biedt plaats aan verschillende diensten: er zal een operatiekwartier zijn, er kunnen RX-scans genomen worden, en er is een medisch labo en een apotheek. Ook is er een aparte plek voor een kinderafdeling, en is er ruimte om bevallingen te doen en gynaecologie. In totaal wordt het hospitaal 6.000 vierkante meter, of een voetbalveld, groot.

Dinsdag nog een vlucht

Komende dinsdag vertrekt, volgens de huidige planning, een nieuwe vlucht richting Turkije met zestig mensen, onder meer dokters en verplegend personeel, aan boord. Vanaf donderdag zou het hospitaal volledig operationeel moeten zijn: vanaf dan zouden 100 mensen per dag verzorgd kunnen worden. Twintig mensen zullen kunnen overnachten in het hospitaal.

Volledig scherm Beeld van het vertrek van het logistieke team van B-Fast vanmorgen naar Turkije vanuit de militaire luchthaven in Melsbroek. © BELGA

Te traag?

De afgelopen week kwam er kritiek op de federale regering dat B-FAST te traag zou werken.

“We zijn het tweede Europese land dat een goedkeuring heeft om een veldhospitaal op te bouwen van deze grootte, en het eerste dat nu effectief kan beginnen bouwen”, zegt minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die het team in Melsbroek kwam uitzwaaien. “We hebben geen minuut tijd verloren, het is een hele karwei om dat daar op te bouwen. Ik ben fier dat we dit kunnen doen. Er is een enorme nood aan ziekenhuizen en gezondheidszorg in het rampgebied: daar gaan wij ons steentje toe bijdragen.”

Volledig scherm Beeld van afgelopen woensdag. Toen vertrok een verkenningsteam richting Turkije. © BELGA

Tot wanneer?

Hoelang het team van B-FAST aanwezig zal blijven in Turkije is nog niet duidelijk. De komende weken wordt een rotatiesysteem met overlap voorzien: elke persoon blijft zo gemiddeld twee weken ter plaatse. “In het algemeen blijven we zeker minstens drie à vier weken”, vertelt Marc Ongena, commandant van de medische component van Defensie. “Daarna hangt het af van de noden ter plaatse. Op een bepaald ogenblik zal de opdracht beëindigd worden en komen de mensen en het materiaal terug naar België.”

De federale regering trekt 8 miljoen euro uit voor de operatie.

