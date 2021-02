Lockdownprostitutie: "Wat denken politiekers? Dat wij in alle innigheid de liefde bedrijven met klanten? Ik heb zelfs handschoenen gedragen als ik bezig was”

ASSISEN. De kruisboog­moord. Jonge vader doodt liefdesri­vaal met één schot in het hoofd: “Het was hij of ik”

10:01 Jordy Vande Sompele merkt in de lente van 2018 dat hij zijn vriendin en moeder van hun twee kinderen Sarita V. dreigt te verliezen aan slagerszoon Bjorn De Vrieze. Vande Sompele koopt een kruisboog in Nederland en legt zich in een hinderlaag. Met één welgemikt schot in het hoofd, schakelt hij zijn rivaal uit. “Hij had alles naar de kloten geholpen. Daarom moest hij dood. Het was hij of ik.” Deze week staat de man terecht voor het assisenhof in Brugge op beschuldiging van moord. Sarita V. stelt zich burgerlijke partij tegen haar ex. De assisenvoorzitter kondigde al aan dat hij voor haar enkele “netelige vragen” klaar heeft.