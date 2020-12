Lockdownfeestje in Virton blijkt orgie voor 28ste verjaardag van Française

Viroloog Marc Van Ranst: “Ik maak me grote zorgen over kerstvakan­tie”

9:46 Volgens viroloog Marc Van Ranst is er niet één aanwijsbare reden voor de recente stijging in de coronacijfers, al dragen de lockdownfeestjes die her en der worden ontdekt daar zeker toe bij. Dat vertelde de viroloog in een gesprek met HLN LIVE. Van Ranst waarschuwt dat de kerstvakantie een cruciale rol zal spelen in het verdere verloop van de epidemie in ons land.