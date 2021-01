Lockdownfeestje in vakantiehuisje: 61 feestvierders betrapt op verjaardagsfeest

Na de spuit, het feest: wordt 2021 het jaar van de roes? Dit is wat experts verwachten

9:58 “Mijn grootste wens voor het nieuwe jaar? Op een festival muilen met een wildvreemde.” Dat zei Flo Windey onlangs in deze krant. Na het vaccin, het feest: 2021 als ‘het jaar van de roes’. Seks, drugs en pompende beats om de corona-ellende, al was het maar voor even, te vergeten. Of wordt het toch minder losbandig dan Flo en vele anderen hopen?