“Lockdown nu!” Maar wat bedoelen de experts daar dan juist mee?

Epidemio­loog Pierre Van Damme: “We gaan internatio­na­le hulp moeten inroepen”

28 oktober Epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) waarschuwt opnieuw dat we mogelijk volgende week ons zorgsysteem zullen zien instorten. “Het is heel duidelijk dat we tegen de vangrail gaan rijden. We moeten nu zorgen dat we niet over de kop gaan”, zei hij woensdagavond in VTM NIEUWS. Van Damme verwijst onder meer naar hulp van andere landen, het inschakelen van hotels en het inzetten van het leger.