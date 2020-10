LIVESTREAM. Komt er binnenkort ook een lockdown in ons land? Premier De Croo beantwoordt vragen in de Kamer

De Croo krijgt van zowat alle fracties in het halfrond vragen over de federale aanpak van het coronavirus. De vraag is of de premier al vooruit zal lopen op eventuele beslissingen van morgen, en of hij duidelijk zal maken of er nog verstrengingen zitten aan te komen. Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) en van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zullen ingaan op de coronamaatregelen.