LIVE. Zware rellen in Nederland tegen coronabeleid: politiewagen in brand, agenten lossen waarschuwingsschoten

Na dertien uur is een akkoord bereikt over de vaccinatieplicht in de zorg. In Nederland zijn bij een protest tegen het coronabeleid zware rellen uitgebroken. Intussen moeten ingrepen in Brussel uitgesteld worden door personeelstekort en worden verschillende eindejaarsevenementen in West-Vlaanderen afgelast. Lees al het nieuws over het coronavirus in dit liveblog.