LIVE. Zoektocht naar Conings: Boslaan opnieuw vrij, beweging aan vindplaats auto

BinnenlandDe rechterrijstrook van de Boslaan (N75) is weer vrijgemaakt, waardoor verkeer er opnieuw over twee rijstroken kan rijden. Deze namiddag is er beweging van militairen aan Heuvelsven, in de buurt van de vindplaats van de auto van Jürgen Conings. “We gaan ervan uit dat de betrokkene nog in leven is”, laat het parket weten in een mededeling.

Dit artikel wordt voortdurend bijgewerkt.

Zoektocht naar Jürgen Conings.

Zowel op de Boslaan als in de Schoolstraat zijn geen militairen of politie meer te zien. De zoekactie lijkt zich deze namiddag aan Heuvelsven te situeren, waar de auto van Conings in het bos van het domein werd aangetroffen. Militairen zijn er talrijk aanwezig en zijn er met jeeps het bos ingereden.

De politie en het leger zijn deze ochtend omstreeks 8 uur gestart met een zoektocht in drie nieuwe afgebakende zones in het Nationaal Park Hoge Kempen. Het zou om een geplande zoekactie gaan, meldt ‘VTM Nieuws’. Het federaal parket meldt tijdens een persconferentie dat het ervan uitgaat dat Conings nog in leven is. “We zijn inderdaad terug een zoekactie aan het verrichten op basis van de elementen die we nu hebben in het dossier. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist”, zegt Wenke Roggen van het federaal parket.

“We hebben drie zones afgebakend die zich situeren ter hoogte van het noorden van de boslaan. De actie is begonnen rond 8 uur vanmorgen. Er zijn een 300-tal militairen en 120-tal politiemensen aanwezig, net als het labo en de Cel Vermiste personen en speciale eenheden. Er worden ook speurhonden ingezet. Laat ons duidelijk zijn, we zijn nog altijd op zoek naar de vermiste militair en sporen. We hebben geen aanwijzingen dat hij overleden zou zijn.” Het gaat om een ander gebied dan het gebied waar vorige week werd gezocht. Het is niet de plek waar de tent toen is gevonden, maar wel de wagen.

Er zijn ook mensen van het labo en de federale gerechtelijke politie Antwerpen aanwezig. Het Agentschap Natuur en Bos heeft mee bepaald wat binnen de zone - natuurgericht dus - interessant is om doelgericht te onderzoeken. Men gaat dus niet zoals vorige keer een grootschalige sweeping doen, maar wel doelgerichter werken. De speurders gaan zoeken tot de zon ongeveer ondergaat, dus het is niet de bedoeling om ook ’s nachts te zoeken. Daarvoor zou het een te moeilijk gebied zijn.

Zoekactie naar Jürgen Conings.

“Er wordt gezocht in een gebied ten noorden van de N75", zei Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket, deze ochtend. “We concentreren ons daarbij vooral op drie punten. Wandelaars wordt aangeraden dat gebied te mijden tijdens de zoekactie.”

“Enkel het gebied waar er gezocht wordt, zal door de veiligheidsdiensten tijdelijk worden afgesloten”, klinkt het.

Verhoogde waakzaamheid asielcentra

Sinds vorige week is er naar aanleiding van de zoekacties naar Conings verhoogde waakzaamheid aan de asielcentra in de provincie Limburg. Dat bevestigt Fedasil aan onze redactie. Onder meer aan het asielcentrum in Sint-Truiden staat politiebewaking. Zoals eerder al bekend is er ook verhoogde waakzaamheid bij de moskeeën. Er zijn ongeveer een 200 militairen en politiemensen aanwezig in de zoekregio.

De geradicaliseerde militair, die er een extreemrechts gedachtegoed op nahoudt, verdween vorige week maandag nadat hij verschillende zware wapens had meegenomen uit de kazerne van Leopoldsburg. Sindsdien wordt koortsachtig gezocht naar de man, die onder meer bedreigingen heeft geuit aan het adres van viroloog Marc Van Ranst.

Vorige week werden grote delen van het Nationaal Park al doorzocht, nadat de wagen van Jürgen Conings dinsdagavond was aangetroffen vlak bij het Dilserbos. Die zoekactie leverde echter geen concrete resultaten op, Conings bleef spoorloos.

Schuilplaats

Tijdens de zoekactie die vorige week plaatsvond in het Nationaal Park troffen speurders een schuilplaats aan, een geïmproviseerde tent. Eerst werd vermoed dat die mogelijk gebruikt was door Jürgen Conings, maar wellicht is dat niet het geval. Dat meldt ‘Het Nieuwsblad’ en dat nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. “Volgens de eerste vaststellingen is de tent de afgelopen tijd niet meer bewoond geweest”, klinkt het.

Concrete aanwijzingen waar de militair zich bevindt, zijn er momenteel niet, aldus nog het federaal parket: “Het onderzoek evolueert constant. We krijgen verschillende elementen binnen die allemaal onderzocht worden.”

Zoekacties omtrent Jürgen Conings aan Nationaal park Hoge Kempen in Dilsen-Stokkem.

Ook de Cel Vermiste Personen is vandaag aanwezig, zo bevestigt topman Alain Remue. De politie is ook aanwezig met honden voor de zoektocht.

De pers is ondertussen verzameld in de Nationaal Parklaan, aan het Terhills Resort. De rest van het Nationaal Park Hoge Kempen blijft open om te wandelen en te fietsen. Bezoekers worden gevraagd de instructies van de diensten ter plaatse op te volgen.

Zoekacties omtrent Jürgen Conings aan Nationaal park Hoge Kempen in Dilsen-Stokkem.

Zoekacties omtrent Jürgen Conings aan Nationaal park Hoge Kempen in Dilsen-Stokkem.

Zoekacties naar Jürgen Conings aan Nationaal park Hoge Kempen in Dilsen-Stokkem.

Zoekacties omtrent Jürgen Conings aan Nationaal park Hoge Kempen in Dilsen-Stokkem.

Zoekacties omtrent Jürgen Conings aan Nationaal park Hoge Kempen in Dilsen-Stokkem.

Zoekacties omtrent Jürgen Conings aan Nationaal park Hoge Kempen in Dilsen-Stokkem.

Ter hoogte van de Zonnedauwlaan waar de auto van Conings verderop in het bospad werd gevonden vorige week.

Zoekactie naar Jürgen Conings.

