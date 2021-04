LIVE. Ziekenhuisopnames blijven dalen, aantal sterfgevallen stijgt

“Vergrij­zing in de bouw zorgt voor opstoot van vacatures”

12 april De toenemende vergrijzing in de bouw zorgt er samen met de goede conjunctuurevolutie voor dat de vacatures in de sector opnieuw op een hoog niveau liggen. Volgens de cijfers voor de maand maart die de VDAB bekendmaakte, liggen de ontvangen en de openstaande vacatures voor de bouw intussen hoger dan in januari en februari 2020 vlak voor de coronacrisis. Tegelijk zakte het aantal werkzoekenden tot een veel lager niveau. Dat zegt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).