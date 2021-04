LIVE. WHO noemt Indische coronavariant nog niet zorgwekkend - Pfizer gaat familie van personeel zelf vaccineren

Docente (43) dood aangetrof­fen in woning in Soumagne: slachtof­fer kreeg verscheide­ne messteken

15:53 Een 43-jarige vrouw is vrijdag dood aangetroffen in haar huis in Micheroux, een deelgemeente van het Luikse Soumagne. V.M. kreeg verscheidene messteken. Het parket van Luik bevestigt dat het mogelijk om moord gaat en verdenkt haar ex-man ervan de dader te zijn.