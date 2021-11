LIVE. WHO: "Dankzij vaccins half miljoen levens gered in Europa” - Niet-gevaccineerden tot 50 keer meer kans op overlijden

PostNL dient verzoek­schrift in om depot Wommelgem te laten ontzegelen

PostNL België dient een officieel verzoekschrift in bij het arbeidsauditoraat van Mechelen om het depot in Wommelgem te laten ontzegelen. Arbeidsauditeur Gianni Reale zal uiterlijk morgen beslissen of hij het verzoekschrift goedkeurt of weigert. PostNL bevestigt het verzoekschrift, maar wil nog niet communiceren over de details.

25 november