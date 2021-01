LIVE. Weyts kondigt nieuw testbeleid voor scholen aan - 1500 leerlingen van Brusselse school in quarantaine

Horeca Vlaanderen niet tevreden, vraagt extra steun: “Impact wordt zwaarder en zwaarder”

22 januari Horeca Vlaanderen had aan de regering gevraagd om op 1 maart open te kunnen gaan, mits inachtname van strenge voorzorgsmaatregelen, maar daar is na het Overlegcomité geen sprake van. "Dit is niet de ambitieuze nieuwjaarsbrief die we gehoopt hadden te horen", zei Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, in het VRT-journaal.