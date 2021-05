LIVE. Wetsartsen: “Onderkoeling is meest waarschijnlijke doodsoorzaak Sofie Muylle”

Onze opinie. “Vooruit etaleert het eigen verlies. Je kan je afvragen of dat de beste strategie is”

8:36 “Next: ervoor zorgen dat werknemers volledig in euro's in plaats van auto's worden uitbetaald. Ondertussen worden salariswagens niet aantrekkelijker maar wel groener.” Soms lees je simpelweg op Twitter hoe een partij over een moeilijk compromis denkt. In die twee zinnen van Kamerlid Joris Vandenbroucke lees je duidelijk de beperkte euforie van Vooruit. Een slecht karakter zou durven te opperen dat de Vlaamse socialisten na één legislatuur op de federale oppositiebanken het principe van compromisbeleid een tikje hebben verleerd.