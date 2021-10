LIVE. Welk restaurant wordt bekroond tot het allerbeste van de wereld? Hof Van Cleve stijgt met 7 plaatsen, Deense ‘Noma’ is topfavoriet

De lijst van ‘World’s 50 Best Restaurants 2021' wordt samengesteld door meer dan duizend culinaire experts van over de hele wereld. Antwerpen had vorig jaar al gaststad moeten zijn voor het evenement, maar door de coronacrisis werd dat noodgedwongen uitgesteld. Chef-kok Peter Goossens van Hof van Cleve neemt alvast plaats 36 op de lijst voor zijn rekening. Hij schuift daarmee 7 plaatsen op (van positie 43 in 2019). Straks weten we dan wie de opvolger wordt van het Franse restaurant Mirazur van chef Mauro Colagreco , dat de editie 2019 won.

Nieuwe regel

Colagreco zal zijn titel niet kunnen verlengen, want een nieuwe regel van het concours stelt dat de eindlaureaat niet meer mag deelnemen aan volgende edities. Winnaars uit het verleden worden wel nog mee opgenomen in de festiviteiten in de vorm van een “Hall of Fame”-gebeuren. In tegenstelling tot andere oud-winnaars maakt het beroemde Deense restaurant Noma van chef René Redzepi wél nog een winstkans. Dit omdat hij zijn eettempel in Kopenhagen recent naar een andere plek verhuisde. Niet dat hij het hierom deed - nu al is het zo goed als onmogelijk om een tafel in Noma te bemachtigen - maar het zal de stormloop alleen maar verhevigen. “Plots wil de ganse wereld bij je komen eten”, weten ook eerdere winnaars maar al te goed.

Wie kiest ’s werelds beste restaurant?

Om ’s werelds beste restaurant te verkiezen, stemden dit keer wereldwijd 1.040 restaurantexperts mee. Exact evenveel mannen als vrouwen, verdeeld over 34% chef-koks en restaurantuitbaters, 33% culinair recensenten en 33% ervaren (en veelvuldig reizende) foodies. “Daarbij is de wereld onderverdeeld in 26 regio’s, met in elke regio 40 stemgerechtigden”, legt culinair schrijver en hotelmanager Willem Asaert uit. Als voorzitter van de Benelux-regio is hij dus één van de 40 die hier mochten stemmen. De andere 39 blijven geheim. “Elke stemgerechtigde had 10 stemmen, waarvan hij/zij er hoogstens 6 voor restaurants uit de eigen regio mocht gebruiken én minstens 4 voor restaurants in andere, buitenlandse regio’s.”

Voorwaarde

Belangrijkste voorwaarde en vroeger al eens een heikel punt in The World’s 50 Best-verkiezing: elke stemmer moet elk restaurant minstens één keer bezocht hebben in de laatste 18 maanden, òòk zaken in het buitenland. “Zij moesten de datum van dat restaurantbezoek ook telkens op hun stemformulier invullen en dat kan steekproefgewijs ook door consultancybureau Deloitte gecontroleerd worden”, legt Asaert uit. “Ook de restaurantrekeningen zelf en de foto’s van de bordjes konden als bewijs gebruikt worden. Daarnaast gaan wij ook uit van hun gedrevenheid: elke stemgerechtigde doet dit volledig belangeloos, ze mogen zich ook nooit kenbaar maken én doen het dus uiteindelijk vanuit hun eigen passie.” Mààr: door de voorbije coronacrisis met gedwongen restaurantsluitingen en reisverboden vormt de nieuwe lijst een mix van (internationale) stemmen die al uitgebracht werden in januari 2020 (maar nooit gebruikt werden) én enkele nieuwe stemmen, die afgelopen maart 2021 enkel binnen de eigen regio mochten uitgedeeld worden.

Oud-winnaars