LIVE. Weerman David Dehenauw: “We moeten op veel plaatsen tot middernacht temperaturen van 30 graden en meer ondergaan”

Bekende Viervoeters "Ik krijg dagelijks oneerbare voorstel­len": Conner Rousseau geeft een opvallende kijk in zijn persoon­lijk leven

Het is niet makkelijk om een relatie te beginnen als politicus, vindt Conner Rousseau. In de HLN Original ‘Bekende Viervoeters’, die je hierboven kan bekijken, vertelt hij hoe politiek een afknapper kan zijn voor mogelijke dates. “Sommigen willen niet samen zijn met iemand die elke dag shit over hem krijgt. Maar een ander deel stuurt dan weer dagelijks oneerbare voorstellen.”

