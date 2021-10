LIVE. Wat heeft het Overlegcomité beslist? Volg hier de persconferentie

ONZE OPINIE. Vaccineer verder. Ook in Vlaanderen. Maak er een onophoude­lij­ke queeste van

11:52 Daar zitten we dan met ons 'wereldrecord' vaccineren. Het is altijd gevaarlijk om dergelijke grootspraak te hanteren. Vlaanderen is bijzonder goed gevaccineerd, maar onze regio voert het klassement niet aan in de wereld. En België zeker niet. Portugal staat bovenaan op het podium. Maar we moeten weer aan de bak in golf vier. Zelfs met 80% van de Vlamingen die geprikt zijn. Zelfs met 75% van de Belgen die een vaccin kregen.