LIVE. Wanneer gaan we naar code oranje? “Vlaamse regering wil versoepelen als cijfers nog paar dagen blijven dalen”

Gijzegem Bedrijf dat decors maakt voor Tomorrow­land en Bellewaer­de volledig uitgebrand: “Gelukkig geen slachtof­fers binnen”

In de Nijverheidslaan in Gijzegem heeft een zware brand een volledige loods in de as gelegd. De brand ontstond in een loods waar decors gemaakt werden voor onder meer Tomorrowland. Slachtoffers zijn er niet, maar de schade is enorm. Aan omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden.

5 februari