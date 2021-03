LIVE. Wandelaar (68) sterft onder omgewaaide boom in Aalter - Piek van de storm is voorbij

Het is officieel: een storm is vandaag over ons land getrokken. In Stabroek (Antwerpen) werd in de voormiddag de hoogste piek gemeten, met een snelheid van 108 kilometer per uur. In Aalter eiste de storm een zware menselijke tol: er vielen een dode en zwaargewonde. Op veel plaatsen veroorzaakte de storm schade. De ergste rukwinden hebben we intussen gehad, zegt VTM-weerman David Dehenauw. Volg hier de laatste ontwikkelingen.