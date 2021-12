LIVE. VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens blikt vanuit de Wetstraat vooruit op het Overlegcomité: "Kerstfeest zal gewoon kunnen doorgaan”

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames met het coronavirus daalt in België, maar de ‘omikrongolf’ is op komst. Gisteren was omikron al verantwoordelijk voor maar liefst 27 procent van alle bevestigde besmettingen. Drie dagen voor kerst staat het Overlegcomité, dat om 14 uur start, voor een zoveelste moeilijke keuze. De handrem nu al optrekken of nog afwachten tot duidelijker is hoe groot het gevaar is? Volg hieronder al het nieuws en de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus.